Incidente in A4, chi sono le vittime. Dichiarata la morte cerebrale per la settima passeggera

Sette le persone coinvolte nel grave incidente in A4, dove il furgone di un'associazione per la sindrome di Down di Riccione ha tamponato un Tir.

Sono sette le persone rimaste coinvolte nel drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A4 venerdì 7 ottobre 2022 all’altezza di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Tutte le vittime si trovavano a bordo di un furgone Fiat Ducato dell’associazione Centro 21 di Riccione, in provincia di Rimini, che si occupa di assistere le persone con sindrome di Down.

Chi sono le vittime dell’incidente sull’A4

Le vittime dell’incidente sono Massimo Pironi, 63 anni, ex sindaco di Riccione, e gli utenti dell’associazione Valentina Ubaldi (22), Rossella De Luca (37) con il fidanzato Alfredo Barbieri (52), Francesca Conti (25) e Maria Aluigi (34).

La settima passeggera ha una diagnosi di morte cerebrale

Secondo quanto riporta Leggo sarebbe invece in condizioni disperate la settima passeggera, Romina Bannini, 36 anni, che era seduta sul sedile posteriore del furgone.

Le ultime informazioni sulla diagnosi fanno riferimento a morte cerebrale: queste le indiscrezioni sulle condizioni di salute della donna circolate nella mattinata di sabato 8 ottobre. Bannini, ricoverata nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, era un’educatrice 36enne e socia fondatrice e coordinatrice dell’area educativa della cooperativa ‘Cuore 21’.

La sindaca di Riccione ha reso omaggio alle vittime

Daniela Angelini, sindaca di Riccione, si è recata a San Donà di Piave insieme all’assessore comunale al Bilancio, Alessandro Nicolardi, e ai familiari delle vittime.

