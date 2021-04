Sono cinque le vittime accertate dopo l’incidente avvenuto in Brasile. Una tragedia che ha tolto la vita a tre ragazzini e due adulti.

Un gravissimo incidente è avvenuto in Brasile, precisamente nel comune di Santa Maria do Para. Una famiglia di cinque persone ha perso la vita a bordo della loro vettura: il mezzo è stato letteralmente schiacchiato tra due tir in autostrada. Secondo gli organi d’informazione locali, le vittime sarebbero tre minorenni e due adulti.

La notizia è stata diffusa dal The Sun.

Incidente autostradale in Brasile

L’autovettura della famiglia si trovava dietro un camion e viaggiava ad una velocità non sostenuta. Improvvisamente un altro tir che trasportava cemento ha urtato con forza contro la vettura: il mezzo è finito praticamente tra i due camion nel giro di pochissimo tempo. La tragedia si è consumata lungo l’autostrada BR-316. La polizia stradale brasiliana avrebbe parlato del rallentamento di uno dei mezzi pesanti per superare un dosso, ma il tir non avrebbe frenato in tempo.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco che, però, non hanno potuto fare altro che trovare i corpi senza vita delle vittime. Si tratta di Marcio Ramos de Souza, la moglie Dina Charlen, la nipote 14enne Kethenen e le due figlie. Purtroppo gli incidenti mortali, vedi quanto accaduto sull’autostrada Palermo-Mazara o in Svizzera, causano spesso anche delle vittime.