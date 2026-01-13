Luigi Favoloso e il faccia a faccia con un serpente marino velenoso durante lo snorkeling: il racconto e il video di quei momenti di grande paura.

Un morso di serpente marino durante un’immersione di snorkeling: è questo l’imprevisto che ha segnato la vacanza nelle Filippine di Luigi Mario Favoloso, trasformando un’attività turistica apparentemente sicura in un episodio di serio pericolo.

Paura per Luigi Favoloso nelle Filippine

Quella che doveva essere una normale esperienza di snorkeling si è trasformata in un momento di grande tensione per Luigi Mario Favoloso.

L’ex di Nina Moric e volto del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stato morso da un serpente marino estremamente velenoso mentre era in vacanza nelle Filippine con la compagna Elena Morali.

A rendere pubblico l’accaduto è stato lui stesso, condividendo sui social alcune immagini dall’ospedale e un filmato girato sott’acqua che ricostruisce l’incidente. “Nelle ultime 48 ore, mi hanno rimesso in sesto!”, ha scritto, spiegando che durante l’immersione ha avuto un contatto ravvicinato con “un serpente marino altamente velenoso: un Krait dal labbro giallo”.

Il rapido intervento medico e la somministrazione immediata dell’antidoto hanno evitato conseguenze più serie, permettendogli di riprendersi in breve tempo. Con la consueta ironia ha poi rassicurato tutti: “Non è ancora arrivato il momento di sbarazzarsi di me!”.

Incidente per Luigi Favoloso: “Mi ha morso un serpente velenoso”. Il video

Favoloso ha successivamente pubblicato anche il video del momento esatto del morso, spiegando nel dettaglio cosa è successo in acqua. Durante l’escursione avrebbe avvertito più volte qualcosa sfiorargli la gamba, scambiandolo per alghe: “Mi sono sentito più volte sfiorare il tallone e il polpaccio e ho pensato si trattasse di alghe”. L’errore, come ha ammesso lui stesso, è stato non controllare subito e muovere la gamba, fino a quando ha percepito “come un ago perforarmi la pelle”.

Nel filmato si sente anche la voce di un uomo che tenta di avvertirlo della presenza di un secondo serpente, ma Favoloso era concentrato su ciò che aveva davanti e non si è accorto del pericolo. Determinante è stato l’intervento di Elena Morali, che lo ha aiutato a uscire immediatamente dall’acqua e a raggiungere l’ospedale in pochi minuti. Anche lei ha voluto chiarire la dinamica sui social, sottolineando che si è trattato di una fatalità: “Ciò che è capitato a Luigi è stato un incidente”.

Oggi Favoloso sta bene e spera di recuperare la GoPro persa durante quei concitati momenti, convinto che il video completo possa servire da avvertimento per chi pratica snorkeling, ricordando quanto sia fondamentale mantenere sempre prudenza e rispetto per l’ambiente marino.