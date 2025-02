Incidente mortale a Brescia: arrestato un 27enne senza patente

Il tragico incidente in galleria

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Brescia, dove un 27enne milanese è stato arrestato per omicidio stradale. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica in galleria a Marone, ha portato alla morte di Marco Contessi, un tecnico informatico di 39 anni, padre di tre figli. La vittima, molto conosciuta a Breno, stava viaggiando con la compagna, anch’essa gravemente ferita ma non in pericolo di vita. La tragedia si aggrava ulteriormente considerando che la famiglia di Contessi aveva già vissuto un lutto simile, con la morte del fratello Aldo in un incidente stradale 25 anni fa.

Le circostanze dell’arresto

Il 27enne, che si trovava alla guida sotto l’effetto di cocaina, ha effettuato un sorpasso azzardato che ha provocato un frontale con l’auto di Contessi. Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno rivelato che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Questo aspetto inquietante ha portato alla sua detenzione, mentre la Procura ha disposto l’autopsia sulla vittima, bloccando i funerali già programmati. La gravità della situazione è amplificata dalla consapevolezza che un’altra vita è stata spezzata a causa di comportamenti irresponsabili e pericolosi al volante.

Le conseguenze legali e sociali

Il caso ha suscitato un forte dibattito sull’importanza della sicurezza stradale e delle conseguenze legali per chi guida senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La comunità di Breno è in lutto e si interroga su come prevenire simili tragedie in futuro. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per garantire che chi si mette alla guida rispetti le norme e non rappresenti un pericolo per gli altri. La famiglia di Marco Contessi, già provata da un lutto passato, si trova ora a dover affrontare un nuovo dramma, mentre la società si mobilita per chiedere giustizia e maggiore sicurezza sulle strade.