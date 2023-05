Una cicloturista francese di 70 anni è stata travolta e uccisa da un tir, a Santarcangelo, in provincia di Rimini. Una giornata di spensieratezza che si è trasformata in tragedia.

Incidente mortale a Santarcangelo (Rimini): cicloturista uccisa da un tir

Doveva essere un periodo di vacanza, giornate di spensieratezza in bicicletta sulle colline della Romagna. Invece, tutto si è trasformato in una tragedia. Una cicloturista francese di 70 anni è stata travolta e uccisa da un tir a Santarcangelo, in provincia di Rimini, nel pomeriggio di ieri, 8 maggio 2023, intorno alle 14.20. La donna era in compagnia di un gruppo di altri turisti francesi, tra cui il marito. Stava percorrendo un tratto in salita della Trasversale Marecchia, quando affrontando una curva è stata colpita dal tir, guidato da un uomo italiano di 48 anni.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. La polizia locale di Santarcangelo è subito intervenuta per effettuare i rilievi, insieme ai carabinieri e ai mezzi di soccorso del 118. Dai primi riscontri è emerso che la vittima e il camion stessero procedendo nella stessa direzione quando il tir avrebbe urtato e travolto la 70enne francese nel tentativo di superare il gruppo di ciclisti. Ancora da chiarire se la donna stesse cadendo in quel momento e per il conducente del tir non ci sia stato modo di evitarla. L’impatto è stato molto violento e la donna è morta sul colpo.