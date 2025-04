Incidente mortale sul lavoro a Zogno: un uomo perde la vita

Un tragico incidente sul lavoro

Oggi, un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Zogno, in Valle Brembana, provincia di Bergamo. Un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un pannello mentre stava eseguendo lavori di costruzione. Questo evento tragico riporta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più attuale e preoccupante in Italia.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in via Tessi, dove l’uomo stava lavorando a un muro. Le circostanze precise che hanno portato a questo drammatico evento sono ancora oggetto di indagine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’auto medica e un’ambulanza del 118, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare. La sua morte rappresenta una perdita incolmabile per la sua famiglia e per la comunità locale.

Interventi delle autorità competenti

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), i carabinieri di Zogno e i vigili del fuoco di Bergamo per effettuare i rilievi del caso. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause esatte dell’incidente e di valutare se siano state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e di adottare misure preventive per evitare simili tragedie in futuro.