Incidente per Wojciech Szczęsny al ritorno da Udinese-Juventus: come sta il portiere polacco

Dopo una partita deludente, la domenica di Szczęsny si è conclusa nel peggiore dei modi: il portiere della Juventus è rimasto coinvolto in un incidente.

Non è stata una delle migliori ripartenze per Wojciech Szczęsny. Il portiere polacco, una delle più grandi sicurezze per la Juventus, si è lasciato sfuggire qualche pallone di troppo ed è stato il responsabile di un fallo che è costato un rigore. Ma la domenica da incubo si è conclusa con un incidente d’auto per Wojciech Szczęsny.

Fortunatamente il portiere bianconero sta bene.

Incidente stradale per Szczęsny: cos’è successo

Durante il rientro da Udine, dove la Juventus si è fermata sul 2-2, Szczęsny è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Dalle informazioni rese note dal Corriere dello Sport, pare che il portiere polacco sia rimasto coinvolto in un tamponamento nel tragitto verso casa.

Szczesny non avrebbe alcuna colpa per l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’auto che ha impattato con quella del portiere bianconero non gli avrebbe dato la precedenza.

Incidente stradale per Szczęsny, come sta

Fortunatamente non si è trattato di un grave incidente. Wojciech Szczęsny, infatti, non ha riportato conseguenze fisiche e sta bene.

I tifosi intanto sperano possa tornare in campo in forma in vista della prossima partita.

Una partita non davvero soddisfacente quella che inaugura la nuova stagione dei bianconeri. La Juventus lascia la Dacia Arena ferma sul 2-2.

Il fallo del portiere ha regalato un rigore all’Udinese, messo in rete da Pereyra. Un suo errore clamoroso poi ha permesso a Deulofeu di segnare il definitivo 2-2.