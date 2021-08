Il PSG vuole anche Cristiano Ronaldo: l’indiscrezione arriva dalla Spagna

Non è contento di Messi il PSG e vorrebbe addirittura provare il colpo Cristiano Ronaldo: la notizia di AS analizza anche il futuro del centravanti.

La trattativa per ufficializzare Leo Messi al PSG è stata portata a termine, ma il club del presidente Nasser Al-Khelaifi non sarebbe ancora contento. La campagna acquisti del club transalpino non si sarebbe conclusa con i colpi Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos Wijnaldum e Messi, anzi.

Il Paris Saint Germain vorrebbe acquisire le prestazioni sportive anche di Cristiano Ronaldo: la notizia è stata lanciata dal quotidiano AS.

Il PSG sogna Cristiano Ronaldo

L’idea del presidente è quella di creare una corazzata con tante stelle del calcio europeo. Attualmente il calciatore portoghese è però legato da un altro anno di contratto con la Juventus, poi potrebbe rinnovare l’accordo o andare via a parametro zero dopo il 30 giugno 2022.

Proprio su questo, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, vorrebbe infatti puntare il club francese.

Il PSG sogna Cristiano Ronaldo, la strategia

Nel frattempo Kylian Mbappé, come dichiarato in conferenza stampa dal presidente Al-Khelaifi durante la presentazione di Messi, non andrà via da Parigi nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il tridente delle meraviglie, forse uno dei più forti della storia del calcio italiano con Messi e Neymar, farebbe venire l’acquolina in bocca a chiunque.

AS avrebbe inoltre parlato di un dialogo anche con il procuratore Jorge Mendes: sarebbe pronto per CR7 un contratto biennale.

Il PSG sogna Cristiano Ronaldo in coppia con Messi

Messi è intanto arrivato a Parigi, l’accordo è stato ratificato e adesso è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del PSG. La Pulce vestirà la maglia parigina numero 30. Dopo gli annunci di Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma, la rosa del PSG si completa con il tassello più pregiato che dà vita a una squadra da sogno.

I tifosi hanno accolto con grande entusiasmo il nuovo fuoriclasse.

L’addio al Barcellona non è stato semplice per Messi e questo il calciatore lo ha confermato durante la conferenza stampa d’addio: voce rotta e lacrime hanno fatto da sottofondo a quello che il campione argentino ha definito solo un “arrivederci”. Il sorriso però è presto tornato sul volto di Messi che al PSG è pronto a vincere tutto. Nel corso della conferenza stampa Messi ufficialmente presentato con la maglia numero 30 e si è detto entusiasta per la nuova esperienza con la maglia del Paris Saint Germain.