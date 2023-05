È culminato in tragedia l’incidente stradale avvenuto a Mignagola di Carbonera: lo schianto tra un’auto e una moto ha causato la prematura scomparsa di un uomo di 39 anni. Si indaga sulle dinamiche dell’accaduto.

Incidente stradale a Mignagola di Carbonera, auto taglia la strada a un centauro: morto 39enne

Un drammatico incidente stradale si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì 19 maggio. Nel sinistro, che si è verificato in via Duca d’Aosta a Mignagola, nel comune di Carbonera, in provincia di Treviso, sono rimaste coinvolte una Fiat Punto e una moto.

A seguito dello schianto, il centauro ha riportato gravi ferite. Trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso. La vittima è stata identificata come Saimir Gjinika, 39 anni, originario di Durazzo, in Albania. L’uomo lascia la compagna e un figlio piccolo.

Gjinika, che risiedeva a San Biagio di Callata, si stava recando al lavoro presso una ditta situata nelle vicinanze del luogo in cui si è consumata la tragedia.

Dinamica del sinistro: indagini in corso

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la motocicletta sia stata spaccata in due parti a causa della violenza dell’impatto con la vettura. Dopo lo scontro, il mezzo a due ruote ha impattato contro un furgone Mercedes.

La moto stava procedendo su via Duca d’Aosta da Olmi di San Biagio di Callalta per raggiungere Carbonera mentre la Fiat avanzava dalla parte opposta della carreggiata. Stando alle prime ricostruzioni effettuate, sarebbe stata l’auto a tagliare la strada alla due ruote per immettersi in un parcheggio. In questo modo, avrebbe scaraventato in aria la moto del 39enne che non ha avuto scampo.