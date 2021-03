Incidente stradale a Firenze, carabiniere 39enne morto dopo schianto in moto

Un carabiniere di 39 anni è morto in un incidente stradale a Firenze dopo essersi scontrato con un furgone mentre era a bordo della sua moto.

Tragedia a Firenze, dove un carabiniere di 39 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 30 marzo lungo la via Aretina, nel tratto che va da via Minghetti a via Bellariva. L’agente si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un furgone.

Il conducente del mezzo pesante si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma purtroppo la violenza dell’impatto è stata tale che per il carabiniere non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Firenze, morto carabiniere 39enne

A rimanere vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 7 del mattino, è stato il carabiniere dell’Arma Andrea Pirrò, in servizio presso il Battaglione Toscana e residente nel capoluogo. Nonostante i soccorsi subito giunti sul posto, sia da parte dei passanti li presenti che dagli operatori del 118 arrivati pochi minuti dopo, per l’uomo non c’è stato purtroppo niente da fare.

Le condizioni di salute del carabiniere erano infatti gravissime a seguito dello schianto con il furgone e tutto quello che i medici hanno potuto fare è stato quello di dichiarare il decesso sul posto.

Dopo aver eseguito i rilievi del caso sul luogo dello schianto, la Polizia municipale di Firenze è attualmente al lavoro per cercare di chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente.

L’autista del furgone è stato nel frattempo sottoposto ad esami tossicologici per verificare se fosse alla guida sotto effetto di sostanze.