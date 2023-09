Incidente stradale in Sardegna, morto 39enne: è il nono in una settimana

Ennesima vittima della strada in Sardegna: operaio di 39 anni morto in seguito a uno schianto contro un guardrail.

Loris Bandino, operaio 39enne di San Gavino Monreale, in Sardegna, è morto in un incidente stradale. Si tratta del nono caso in una settimana sull’Isola.

In Sardegna si registra l’ennesimo incidente stradale: nella notte tra sabato 16 settembre e domenica 17 Loris Bandino, operaio 39enne di San Gavino Monreale ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un colpo di sonno improvviso, sbattendo violentemente contro un guardrail e morendo sul colpo.

L’uomo stava percorrendo la statale 197 direzione Sanluri verso le 4 di mattina con la sua Opel Corsa e per cause ancora da accertare avrebbe invaso la carreggiata opposta, sbattendo contro le barriere di protezione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sanluri e il 118 che ha potuto solamente confermare il decesso del 39enne.

Nove i morti in una settimana in Sardegna

Si tratta della nona vittima in una settimana per incidenti stradali sull’isola sarda.

Lo scorso 10 settembre sei ragazzi a bordo di una Ford Fiesta si sono ribaltati, dopo aver preso un marciapede. Quattro di loro purtroppo sono morti sul colpo, mentre i restanti due sono stati trasportati in codice rosso in ospedale a Cagliari, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.