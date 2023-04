Incidente stradale in via Flaminia, schianto in galleria tra un furgone e uno scooter: una vittima

Incidente stradale in via Flaminia, schianto in galleria tra un furgone e uno...

Un uomo italiano di 73 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in via Flaminia, a Roma.

Pomeriggio di sangue in via Flaminia dove un incidente stradale ha causato la morte di un uomo. I veicoli rimasti coinvolti nel sinistro sono stati un furgone e uno scooter.

Incidente stradale in via Flaminia: una vittima

Nel pomeriggio di lunedì 3 aprile, un furgone e uno scooter si sono schiantati provocando la morte di un uomo. Il drammatico incidente si è consumato all’interno della galleria in via Flaminia, in corrispondenza del chilometro 14,500 della SS3, in direzione Roma, in zona di Pima Porta.

Al momento, le circostanze che hanno determinato il verificarsi dello scontro tra il furgone Mercedes Vito e lo scooter Piaggio Beverly sono in fase di accertamento.

Schianto in galleria tra un furgone e uno scooter: i soccorsi

Sul posto, si sono prontamente recati gli uomini dell’Anas che si sono occupati di gestire l’incidente e gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno eseguito i rilievi scientifici e stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Sul luogo della tragedia, inoltre, anche il personale del 118. I paramedici hanno cercato di prestare soccorso alla vittima, un uomo di 73 anni alla guida dello scooter, ma ogni tentativo si è infine rivelato vano.

Per consentire l’intervento dei soccorritori, il tratto di strada statale 3 in corrispondenza del quale si è verificato l’incidente è stato chiuso al transito mentre il traffico è stato deviato su via della Stazione di Montebello.