Sbanda con l'auto e si ribalta a Pistoia: morto a 28 anni Ivan Niccolai

Il drammatico incidente stradale è avvenuto qualche giorno fa, precisamente nella serata di sabato 3 marzo 2024, in via De Gasperi a Agliana, nei pressi di un supermercato. Una Suzuki ha improvvisamente sbandato e, dopo essere finita oltre un argine, si è ribaltata. A quel punto era già troppo tardi per Ivan Niccolai, chef 28enne che ha trovato la morte a causa dello schianto.

Dinamiche ancora da chiarire

Per il momento non è ancora chiaro quale sia stata la causa principale dell’incidente, le uniche informazioni disponibili parlano della macchina di Ivan che ha sbandato fino a ribaltarsi, causando la morte del giovane chef di Quarrata, in provincia di Pistoia. Sul luogo è arrivata una squadra di soccorso della Misericordia di Agliana ma, purtroppo, non c’era già più nulla da fare per salvarlo.

In seguito sono anche arrivati i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno estratto il 28enne dalla sua automobile. Una scomparsa improvvisa che ha colpito l’intera comunità pistoiese a partire dal sindaco Gabriele Romiti, che è stato uno dei primi a parlare della vicenda, esprimendo il suo cordoglio per quanto avvenuto.

Una grande passione per la cucina

Ivan al momento lavorava a Poggio, a Caiano, però spesso tornava a casa dove viveva insieme ai genitori ed al fratello. Il 28enne aveva sempre avuto una grande passione per la cucina, proprio per seguire questo suo amore si era iscritto all’Istituto alberghiero di Montecatini diplomandosi con ottimi voti.

Per un periodo aveva lavorato all’estero e tra le sue esperienze figura anche un grande albergo di Dubai. Poi, una volta tornato in Italia, nell’estate del 2022 era stato assunto dal ristorante di Valenzatico “Il Cavallino rosso”.