Tangenziale Ovest di Milano, terrificante incidente con un camion che sfonda il guardrail e si ribalta. Morto il conducente

Terribile incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano nei pressi dell’uscita di Cusago: un camion ha sfondato il guardrail e si è ribaltato.

Milano, terribile incidente sulla Tangenziale Ovest

Durante la notte appena trascorsa – tra 16 e 17 novembre – si è consumato un terrificante incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano, direzione nord.

Infatti, intorno alle 04:30 l’autista di un camion ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guardrail, andando ad invadere la carreggiata di senso opposto, ribaltandosi. Il conducente del mezzo pesante – un’uomo di 67 anni – purtroppo non ce l’ha fatta.

Incidente sulla Tangenziale Ovest: le dinamiche

Il sinistro stradale si è verificato nel tratto Baggio-Cusago, in direzione Nord. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che l’autista del un mezzo pesante abbia perso il controllo per via di un contatto con un’altra vettura.

Una volta fuori controllo del veicolo, l’autista è finito con lo sfondare il guardrail laterale che separa le due carreggiata in senso di marcia, invadendo quella in direzione Sud. Facendo ciò, l’autotreno si è ribaltato e il conducente ha perso la vita.

Incidente sulla Tangenziale Ovest: i soccorsi

Oltre ai classici interventi, posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco, nel disperato tentativo di liberare l’autista incastrato nella cabina.

Il 67enne non ce l’ha fatta per le gravi lesioni riportate ed è deceduto.

Sottoposto alle cure dei sanitari anche un 45 enne trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi mentre è stata istituita l’uscita obbligatoria a Cusago in direzione Nord.