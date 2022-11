Incidente sull'A1: tre feriti gravi a causa dello scontro tra un camion e un furgone

L'incidente è avvenuto nei pressi di Chiusi. I tre uomini rimasti feriti sono stati portati in ospedale in codice 2.

Tre sono le persone rimaste gravemente ferite nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 15 novembre 2022 sull’autostrada A1.

L’incidente è avvenuto sull’A1 nei pressi di Chiusi

Alle ore 14.35, il 118 dell’Asl Toscana sud-est è stato allertato per un incidente stradale sull’A1, all’altezza di Chiusi, in provincia di Siena. A scontrarsi un camion e un furgone. Tre uomini, dell’età di 45, 41 e 35 anni, sono stati portati in codice 2 all’ospedale di Nottola.

Molti mezzi di soccorso sono intervenuti

Diversi i mezzi accorsi sul luogo dell’incidente. Oltre all’automedica di Nottola, sono infatti intervenuti le autoambulanze della Pubblica assistenza di Chianciano Terme, della Misericorda di Sinalunga e della Misericordia di Sarteano. Sono infine accorsi anche i Carabinieri di Chiusi Scalo, i Vigili del fuoco di Montepulciano e la Polizia stradale.

Nel 2021, i feriti sulle strade sono stati più di 200mila

Nel 2021, i feriti a causa di incidenti stradali in Italia sono stati 204.728, in crescita del 28,6% rispetto all’anno precedente, caratterizzato dai lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19, ma in calo del 15,2% rispetto al 2019.

151.875 gli incidenti stradali totali.

