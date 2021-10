Ignazio Moser e Francesco Monte si sono riconciliati

Riappacificazione tra Francesco Monte e Ignazio Moser, Cecilia ha snobbato il suo ex: non le piace mantenere i rapporti con i suoi vecchi amori.

Cecilia Rodriguez era un tempo fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. La sorella di Belen lo lasciò in favore di Ignazio Moser. Ora, dopo cinque anni, i due giovani hanno deciso riappacificarsi.

Ignazio Moser e Francesco Monte hanno fatto pace

Tra Francesco Monte e Ignazio Moser non ci sarebbe più alcun contrasto o incomprensione. Nonostante tutto, Cecilia ha deciso di snobbare il suo ex, in quanto non ama mantenere rapporti con i suoi vecchi amori. Nel frattempo, Ignazio e Francesco hanno passato una serata insieme. La rivalità nata nel 2017 nel corso del Grande Fratello Vip è stata messa definitivamente da parte.

Ignazio Moser si è riappacificato con Francesco Monte: la notizia lanciata da Gabriele Parpiglia

La notizia della riappacificazione tra Francesco Monte e Ignazio Moser è stata diffusa da Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Queste le dichiarazioni del giornalista: “Ho saputo per bocca di una fonte primaria, ovvero Francesco Monte, che i due si sono incontrati. È stato Ignazio a sciogliere il ghiacco con Francesco”.

Francesco Monte a Ignazio Moser: “Non ce l’ho con te”

Gabriele Parpiglia ha proseguito: “Dapprima si sono parlati, Francesco ha detto a Ignazio: “Non ce l’ho con te, è tutto ok”.

Da quel momento pare che abbiano fatto serata insieme e c’era anche Cecilia presente. Ignazio e Monte hanno parlato tutta la sera con Cecilia in disparte”.