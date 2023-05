Incoronazione Re Carlo III, proteste e contestazioni: "Not My King!"

Incoronazione Re Carlo III, proteste e contestazioni: "Not My King!"

Incoronazione Re Carlo III, proteste e contestazioni: "Not My King!"

Carlo III sta per essere incoronato ufficialmente alla cerimonia di Westminster, ma non tutti sono d'accordo

Manca ormai sempre meno alla cerimonia dell’incoronazione ufficiale di Carlo III. Politici e funzionari da tutto il mondo sono accorsi a Londra per assistere a quello che sarà un momento storico. Tanti cittadini inglesi, però, non amano la figura di Carlo e della consorte Camilla e hanno improvvisato delle proteste.

Proteste all’incoronazione di Carlo III: “Not My King!”

“Not My King!“, “Not My King!“, gridano alcuni cittadini londinesi sventolando grossi striscioni e bandiere che riportano queste tre parole scritte a chiare lettere. Insomma, Carlo III non è ancora ufficialmente Re (lo è di fatto dal momento della morte della Regina Elisabetta, ma non ha ancora vissuto la cerimonia di incoronazione), e già qualcuno storce il naso.

Il raduno a Trafalgar Square

È la piazza di Trafalgar Square il luogo in cui diverse centinaia gli antimonarchici hanno deciso di riunirsi per la protesta pacifica contro Carlo III. Gli ultimi sondaggi parlano chiaro, la monarchia in Inghilterra è sempre meno apprezzata soprattutto tra i più giovani e la cerimonia di incoronazione del nuovo Re è il palcoscenico ideale per i cittadini che vogliono esprimere il proprio dissenso.