Incredibile in Serie C, l'arbitro fischia la fine della partita per errore

Incredibile in Serie C, l'arbitro fischia la fine della partita per errore

Incredibile in Serie C, l'arbitro fischia la fine della partita per errore

Dalle tribune le urla "sei pazzo" mentre metà campo gioisce e l'altra no: incredibile in Serie C, l'arbitro fischia la fine della partita per errore

Incredibile in Serie C, l’arbitro fischia la fine della partita per errore, con il direttore di gara che si accorge subito dell’errore nella quantificazione dei minuti di recupero e si mette le mani nei capelli per la disperazione. I media parlano, e non a torto, di un “3-2 sofferto in trasferta, ma importantissimo per l’Arzignano”. E Libero spiega che “cade invece in casa il Vicenza, retrocesso a sorpresa all’ultima giornata dello scorso campionato di B”.

Fischia la fine della partita per errore

Ma la “star” in negativo della 34esima giornata della serie C è stata l’arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Cosa avrebbe fatto? In pratica ha assegnato cinque minuti di recupero, solo che poi ha fischiato la fine un minuto prima. La dinamica del gioco parla di una palla messa in area di rigore” che viene presa dal portiere avversario. L’estremo difensore forse viene toccato da un giocatore del Vicenza, e va a terra.

La punizione, l’abbaglio, la disperazione

L’arbitro fischia fallo in favore dell’Arzignano e dopo l’assegnazione di quella punizione arriva a sorpresa il triplice fischio con la gioia frenetica dei giocatori ospiti. Poi accade l’ovvio: l’arbitro, inquadrato dalle telecamere, guarda l’orologio e ferma tutti alzando le mani verso il cielo “invitando tutti, con un fischio, a riprendere nuovamente il gioco”. Dalle tribune esplode un “sei pazzo” perché l’arbitro aveva fischiato la fine della partita con un minuto d’anticipo. A quel punto e dopo il clamoroso abbaglio Mucera si porta le mani sul volto dalla disperazione.