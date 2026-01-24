In Italia è incubo terremoti. Negli ultimi giorni, in diverse zone del Paese, si sono registrate diverse scosse, causando il panico tra gli abitanti. L’ultima proprio nelle prime ore di oggi, sabato 24 gennaio 2026.

In Italia è incubo terremoti: nuova scossa questa mattina di magnitudo 3

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata intorno alle ore 6.00 di questa mattina, sabato 24 gennaio 2026.

La scossa, di magnitudo 3 della Scala Richeter, è stata rilevata dall’Ingv di Roma nel Palermitano. L’epicentro, per l’esattezza, a circa 5km da Sclafani Bagni, a un profondità di circa 8 km. Fortunatamente solo tanta paura, non si registrano infatti danni né a persone né a cose. Preoccupano però le frequenti scosse degli ultimi giorni che stanno interessando il Sud del Paese. Ieri, infatti, è stata registrata un’altra scossa sempre nel Palermitano, e una in Calabria. Ecco i dettagli.

Incubo terremoti in Italia: ieri scosse in Calabria e nel Palermitano

Questa mattina all’alba è stata registrata un’altra scossa di terremoto nel Palermitano, zona Sclafani Bagni, dopo quella di ieri, di magnitudo 2.7, a 2 km a ovest di Casteldaccia. Anche in questo caso, nessun danno a cose o persone. Restando in Sicilia, ricordiamo che qualche giorno fa anche la provincia di Messina è stata colpita da un lieve scossa di terremoto, con epicentro a 3 km da Militello Rosmarino. Paura anche in Calabria, dove ieri l’Ingv ha rilevato una scossa di magnitudo 3.8 nel Catanzarese, con epicentro a Serrastretta. Scossa che è stata avvertita anche in provincia di Cosenza e nel Vibonese. Tante le segnalazioni da parte dei cittadini, non si registrano comunque feriti e danni.