Un caso che riapre ferite

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, continuano a suscitare scalpore e interrogativi. Andrea Sempio, ora indagato, è al centro di un’inchiesta che si fa sempre più complessa. Gli investigatori stanno esaminando attentamente i suoi scritti e i post sui social media, cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica morte della giovane.

Un foglio trovato nella spazzatura di Sempio contiene una frase inquietante: “ho fatto cose brutte e inimmaginabili”, che solleva ulteriori dubbi sulla sua innocenza.

Il Dna e le prove incriminanti

Un elemento cruciale nelle indagini è rappresentato dal Dna trovato sotto le unghie della vittima, attribuito a Sempio. Questo dettaglio ha riacceso l’attenzione sulla sua possibile implicazione nel delitto. Inoltre, un post pubblicato da Sempio sul “Piccolo Principe” il giorno della condanna di Stasi ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che stanno cercando di capire se ci siano collegamenti tra le due vicende. La difesa di Sempio contesta le prove, ma la procura sembra determinata a proseguire con l’inchiesta, nonostante le obiezioni.

Dubbi sull’alibi e nuove scoperte

Un altro aspetto che complica la situazione è l’alibi di Sempio. Il ticket del parcheggio di Voghera, che dovrebbe confermare la sua presenza in un altro luogo al momento del delitto, non ha riscontri certi. Questo solleva interrogativi sulla sua versione dei fatti e alimenta i sospetti degli investigatori. Inoltre, è emersa un’impronta con 15 punti di contatto, che potrebbe appartenere a Sempio, aggiungendo un ulteriore tassello a un mosaico già intricato. Le indagini sono in corso e ogni nuova scoperta potrebbe rivelarsi decisiva per la risoluzione del caso.