Questa mattina in India un aereo è precipitato ad Ahmedabad, colpendo un dormitorio per studenti di medicina. Prime testimonianze dalla tragedia.

Questa mattina un tragico incidente ha scosso Ahmedabad, in India: un aereo, appena decollato, è precipitato nel cuore di un quartiere residenziale, colpendo un dormitorio per studenti di medicina. La comunità locale è sotto shock mentre emergono le prime testimonianze di chi ha vissuto l’orrore di questo dramma, tra paura, caos e disperazione.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per soccorrere i feriti e fare luce sulle cause dell’incidente.

Incidente aereo ad Ahmedabad: almeno 5 studenti di medicina morti e oltre 50 feriti

Oltre ai 240 passeggeri a bordo, quasi tutti deceduti, l’incidente aereo avvenuto ad Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat, avrebbe provocato la morte di almeno cinque studenti di medicina, mentre circa 50 sarebbero rimasti feriti. L’aereo, un Boeing 787 Dreamliner, è precipitato sulla mensa del B.J. Medical College.

La Federation of All India Medical Association (FAIMA) ha confermato che almeno due dei feriti versano in condizioni critiche e sono ricoverati in terapia intensiva. Il capo della polizia locale ha riferito della presenza di “alcune vittime” a terra, precisando però che sono ancora in corso le verifiche per stabilire con esattezza il numero totale dei deceduti.

Nel frattempo, le autorità stanno intensificando le operazioni di soccorso e di ricerca tra le macerie, mentre la comunità medica esprime il proprio sgomento di fronte a questa tragedia.

Aereo precipita su dormitorio per studenti in India: una madre racconta l’orrore vissuto

“Mio figlio era appena andato nell’ostello dei dottori per un pranzo di lavoro, quando l’aereo si è schiantato nell’edificio. Si è buttato dal secondo piano ed è rimasto ferito, ma per fortuna ora è al sicuro”, ha dichiarato una mamma di uno studente alla BBC Ramila.

Il bilancio, ancora incompleto, delle vittime a terra è stato comunicato da Divyansh Singh, vicepresidente della Federation of All India Medical Association, un’organizzazione nazionale che rappresenta i medici specializzandi in tutta l’India.