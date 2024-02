Incendio in India in una fabbrica di vernici: ci sono vittime

In India c'è stato un incendio in una fabbrica di vernici: morte 11 persone.

India, incendio in fabbrica

In India c’è stato un terribile incendio in una fabbrica di vernici, a New Delhi, la Capitale. Il bilancio non è affatto buono perché, al momento, si contano undici persone morte. I soccorritori stanno continuando a lavorare per cercare dei sopravvissuti.

Le parole del direttore dei VdF

Il direttore dei Vigili del Fuoco, Atul Garg ha spiegato che l’incendio ha provocato il crollo della fabbrica e che tutte le undici vittime accertate erano degli operai al lavoro.

L’impatto è stato tale che l’incendio si è propagato a un’abitazione e a un centro di recupero dalla tossicodipendenza nelle vicinanze.

Ha così anche aggiunto Atul Garg.

Perché c’è stato l’incendio?

Al momento non è ancora chiaro cosa possa essere stato a provocare il disastroso incendio e si sta indagando per scoprirlo. Bisogna dire che in India questi roghi non sono una vera e propria novità. Spesso e volentieri, incendi di questo tipo, si verificano nello Stato, all’interno delle fabbriche. Le motivazioni sono di solito legate al fatto che purtroppo, in molti casi, vengono del tutto ignorati quelli che sono i sistemi di sicurezza oppure si lavora e si opera senza i dovuti permessi che invece sono necessari.