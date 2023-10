A ottobre l’inflazione ha registrato un notevole calo sia in Italia che nell’Eurozona, scendendo rispettivamente dall’1,8% al 5,3% in Italia e dal 2,9% al 4,3% nell’Eurozona.

Riduzione dell’inflazione: spiegazione e impatto sul mercato

Queste diminuzioni significative hanno riportato il tasso di inflazione a livelli che non si vedevano da due anni. È importante notare che il calo dell’inflazione non indica una diminuzione dei prezzi, poiché in tal caso si parlerebbe di deflazione. Invece, l’inflazione è diminuita poiché l’aumento dei prezzi è stato meno intenso rispetto al mese precedente.

La riduzione dell’inflazione può essere spiegata principalmente da ragioni statistiche, il tasso di inflazione viene calcolato confrontando i prezzi del mese corrente con quelli dell’anno precedente. L’anno precedente, l’Italia e l’intera Eurozona affrontavano una crisi energetica con prezzi molto elevati del gas, il che aveva fatto aumentare notevolmente i prezzi dell’energia e di molti altri beni.

Andamento inflazionario: confronto tra passato e presente

Di conseguenza, a ottobre dell’anno precedente, l’inflazione aveva raggiunto livelli molto alti: 11,8% in Italia e 10,6% nell’Eurozona.

Oggi, i prezzi dell’energia sono notevolmente diminuiti, e lo stesso vale per i prezzi del cibo, che avevano subito aumenti significativi l’anno precedente a causa di eventi come la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Tuttavia, l’inflazione di fondo, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è ancora a livelli elevati, pari al 4,2% in Italia e al 5% nell’Eurozona. Nonostante il calo dell’inflazione, i prezzi continuano a salire, sebbene a un ritmo meno intenso rispetto all’anno precedente.