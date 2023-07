Il sondaggio evidenzia come il 91% degli intervistati ritenga che la propria situazione finanziaria non sia migliorata a causa dell'inflazione.

L’istantanea fotografata dall’ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24 ci mostra l’impatto che l’inflazione dell’ultimo anno ha avuto sulle finanze delle famiglie italiane

L’ultima rilevazione Quorum /YouTrend

L’ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24 restituisce la fotografia dell’Italia ‘vera’, quella dei cittadini che ogni giorno fanno il conto con il carrello della spesa da riempire e le bollette da pagare.

Un ritratto piuttosto trasversale, considerato che, a prescindere dalle convinzioni politiche, per il 91 % degli intervistati la propria condizione economica non è migliorata. Non solo, c’è un dato ancora più significativo: per il 40% degli intervistati infatti, nell’ultimo anno la condizione economica familiare è peggiorata.

L’impatto dell’inflazione

Una situazione che, per la maggioranza degli intervistati è dovuta all’inflazione. Alla domanda su quanto abbia impattato sulle finanze delle rispettive famiglie , il 77% ha risposto ‘molto/abbastanza’.

Inoltre, per la maggioranza, i settori che hanno riscontrato un maggiore aumento dei prezzi sono i prodotti alimentari (52%), seguiti da bollette e consumi (29%).

Proprio in questi giorni, il governo sta pensando a un ‘paniere’ a prezzi calmierati di prodotti di largo consumo (prevalentemente alimentari) proprio per difendere il potere d’acquisto delle famiglie italiane.

Seguono, con grande distacco, carburanti, trasporti, ristoranti e viaggi. La percentuale che non ha notato un aumento dei prezzi in nessun settore è pari a zero.

La difesa del potere d’acquisto

La convinzione che occorra adeguare i salari all’inflazione per difendere il potere d’acquisto degli italiani è condivisa dall‘85% degli intervistati. Tra i simpatizzanti del M5s fa registrare la percentuale più alta (94%) ma sfiora il 90% anche tra chi vota nel centrodestra.

Responsabilità

Per quanto riguarda le responsabilità dell’inflazione, nel sondaggio sono attribuite ai ‘Speculatori finanziari’ dal 31%, dalle imprese che hanno rialzato i prezzi dei beni (25%) e dalla Guerra in Ucraina (18%). Convinzione quest’ultima, condivisa soprattutto tra gli under 35.