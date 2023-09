Dopo l’incidente trasmesso in diretta su Facebook accaduto a Alatri, in provincia di Frosinone, ripreso con lo smartphone dal trentenne responsabile, parla il marito della donna coinvolta nell’incidente.

Incidente di Alatri: parla il padre della famiglia coinvolta

“Poteva ucciderli tutti solo per avere un like. Quando sono arrivato in strada ho riconosciuto la macchina, era distrutta completamente davanti, c’erano già le ambulanze e io non sapevo su quale delle tre salire” queste le parole di Orlando Corsi riportate dal sito tgcom24.mediaset.it, nella collisione, hanno riportato ferite, oltre alla moglie, anche i loro due figli, un bambino di sette anni e una bambina di cinque, “Basta ascoltare le urla di mia moglie in quel video per comprendere la follia”.

Il conducente: risultato positivo all’alcol test

Subito dopo l’impatto, la diretta su social non si è mai fermata, mentre la donna urlava con disperazione cercando aiuto per i suoi figli. “Ho temuto per la mia vita”, ha commentato. Nel frattempo, il conducente che stava filmando con il telefono è risultato positivo sia all’alcol test che al test antidroga.

Non molto tempo fa si consumava un altra strage simile a questa per dinamiche, quella della sfida sui social a bordo di una Lamborghini, noleggiata da un gruppo di youtuber ventenni che si è conclusa tragicamente con un incidente a Casal Palocco, nella provincia di Roma, che ha causato la morte di un bambino di cinque anni.