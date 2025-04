Partono oggi le operazioni di rimozione delle macerie della palazzina crollata in via De Amicis a Bari.

Operazioni di rimozione avviate

Oggi hanno preso il via le operazioni di rimozione delle macerie della palazzina crollata in via De Amicis, a Bari, avvenuto lo scorso 5 marzo. Il Comune di Bari ha comunicato che i lavori sono stati affidati all’impresa Cericola, scelta attraverso una procedura negoziata dall’amministrazione comunale. Questo intervento è fondamentale per garantire la sicurezza della zona e per ripristinare la normalità nel quartiere.

Controlli e sopralluoghi

Questa mattina, un sopralluogo è stato effettuato sul cantiere da parte della polizia giudiziaria e delle autorità sanitarie. L’obiettivo di questo controllo è stato quello di verificare l’organizzazione dei lavori e di assicurarsi che tutte le prescrizioni siano rispettate. Il sindaco di Bari, Vito Leccese, era presente per monitorare la situazione e garantire che le operazioni si svolgano in modo efficiente e sicuro.

Dettagli delle operazioni di rimozione

La rimozione effettiva delle macerie inizierà domani, con l’ausilio di un escavatore, una mini pala e un team di sei operai, di cui quattro addetti alla cernita e due alla movimentazione. Questi lavoratori saranno coordinati da personale tecnico qualificato, per assicurare che le operazioni siano condotte nel rispetto delle normative di sicurezza. Secondo il programma, ci vorranno circa trenta giorni lavorativi per completare l’intervento.

Analisi ambientali in corso

Nel frattempo, continuano le analisi condotte da Ecotrend, una ditta specializzata incaricata dal Comune di Bari, per rilevare la presenza di fibre di amianto aerodisperse nell’aria del cantiere. L’ultimo rilievo, effettuato dal 18 al 20 aprile, ha confermato l’assenza di fibre di amianto nella zona del crollo, rassicurando così la comunità locale riguardo alla sicurezza ambientale.