Dopo il ritorno a scuola atteso per oggi, lunedì 11 settembre, in Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, sarà il turno di tutte le altre regioni.

Inizio scuola nelle regioni italiane: il calendario

Gli studenti lombardi inizieranno il 13 settembre, un giorno dopo gli altri. Diverse regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto, riprenderanno il 13 settembre. La Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna lo faranno il 14 settembre, mentre l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio concluderanno il 15 settembre.

Ritorno a scuola: il calendario anche delle vacanze

Solitamente, le vacanze natalizie vanno dal 23 dicembre al 6 gennaio in tutte le regioni italiane. Le vacanze pasquali si tengono dal 28 marzo al 2 aprile. L’anno scolastico di norma si conclude l’8 giugno nella maggior parte delle regioni, ma ci sono alcune eccezioni: in Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta le lezioni terminano il 6 giugno; in Puglia e Toscana il 7 giugno; mentre nel Trentino il termine è fissato per l’11 giugno.