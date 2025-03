Un passo avanti per la sanità romana

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha recentemente inaugurato una nuova Admission Room e una Osservazione Breve Intensiva presso il proprio Pronto Soccorso. Questo intervento, che ha visto la partecipazione di figure istituzionali come il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, rappresenta un importante passo verso la riorganizzazione dell’emergenza sanitaria nella capitale. L’obiettivo è chiaro: migliorare il percorso diagnostico-terapeutico per i pazienti, alleggerendo il carico di lavoro del Pronto Soccorso e garantendo un’accoglienza più confortevole.

Investimenti significativi per il potenziamento

Durante l’inaugurazione, il Sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo intervento in vista del Giubileo, evidenziando come il potenziamento del Pronto Soccorso sia parte di un investimento complessivo di 160 milioni di euro dedicato alla sanità di Roma e del Lazio. Il Presidente Rocca ha aggiunto che la nuova struttura, con 27 posti letto, consentirà di velocizzare i processi di ricovero e dimissione, riducendo la pressione sugli accessi al Pronto Soccorso. Questi investimenti non solo mirano a migliorare l’efficienza del sistema sanitario, ma anche a garantire un lascito duraturo per la comunità.

Funzionamento dell’Admission Room

Il professor Francesco Franceschi, direttore della Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, ha spiegato che l’Admission Room è progettata per accogliere pazienti già assegnati a un reparto di degenza, permettendo così di decongestionare il Pronto Soccorso. Questo approccio innovativo non solo accelera gli accertamenti diagnostici, ma consente anche di avviare trattamenti specialistici fin da subito. La riorganizzazione mira a ridurre i tempi di attesa e a garantire che i pazienti ricevano le cure necessarie nel minor tempo possibile.

Numeri e statistiche del Policlinico Gemelli

Nel 2024, il Policlinico ha registrato 73.000 accessi al Pronto Soccorso, con una significativa percentuale di codici rossi e arancioni, evidenziando la necessità di un sistema di emergenza efficiente. I ricoveri sono stati 17.449, un numero che sottolinea l’importanza di strutture adeguate per gestire l’emergenza. Con l’introduzione della nuova Admission Room, il Policlinico Gemelli si prepara a rispondere in modo più efficace alle esigenze sanitarie della popolazione, garantendo un servizio di alta qualità e tempestivo.