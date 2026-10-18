Nel cuore di Milano sono emerse due narrazioni incompatibili riguardo a un presunto inseguimento che avrebbe coinvolto il conduttore di Affari tuoi Stefano De Martino. L’evento, segnalato da diversi canali online, ha scatenato un acceso dibattito tra i protagonisti: Fabrizio Corona e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Entrambe le parti hanno presentato versioni che divergono sul motivo per cui l’auto di Corona si sarebbe trovata dietro al veicolo di De Martino.

Le versioni contrastanti sul presunto inseguito

Secondo le prime notizie diffuse, un noto paparazzo avrebbe inseguito il presentatore per le vie milanesi, costringendolo a chiedere l’intervento dei carabinieri. Fabrizio Corona però, ha smentito l’accusa dal suo canale Telegram, spiegando che nella notte tra il 14 e il 15 ottobre stava perseguendo gli aggressori che lo avevano colpito il 10 ottobre per strada e che si erano nuovamente presentati sotto la sua abitazione il mercoledì precedente.

In sostanza, l’affermazione originale sarebbe stata una lettura errata dei fatti.

Il racconto di Fabrizio Corona

Nel video condiviso sul suo canale, Corona ha ribadito che il suo vero obiettivo erano i criminali calabresi coinvolti nell’aggressione, non il conduttore televisivo. Ha inoltre aggiunto che, per puro caso, il suo SUV ha incrociato quello di De Martino senza alcuna intenzione di seguirlo.

Questo dettaglio, confermato anche da Andrea Parrella di FanPage, è l’unico punto di contatto tra le due narrazioni.

Le informazioni di Selvaggia Lucarelli

Parallelamente, nella sua newsletter “Vale Tutto”, Selvaggia Lucarelli ha affermato che il SUV di Corona era effettivamente alle calcagna di De Martino. Secondo la sua ricostruzione, il presentatore sarebbe stato fermato da una pattuglia dei carabinieri a un semaforo, i quali gli avrebbero chiesto di scattare una foto. In quel momento De Martino avrebbe riferito agli agenti di essere inseguito, facendo scattare un’azione di ricerca per fermare il veicolo. Lucarelli ha sottolineato che De Martino non era a conoscenza dell’identità del guidatore.

Il rapporto tra De Martino e Corona: amicizia o semplice cordialità?

Un altro aspetto sollevato da Lucarelli riguarda la sorprendente vicinanza tra i due personaggi. Entrambi ex compagni di Belén Rodriguez hanno mantenuto rapporti più che civili, tanto che De Martino ha recentemente citato uno dei famosi tormentoni di Corona durante una diretta televisiva. La giornalista ha espresso perplessità sul fatto che un conduttore con un’immagine “pulita” non abbia preso le distanze da una figura considerata “pluripregiudicata” come Corona. Questa osservazione aggiunge un ulteriore livello di complessità al dibattito, poiché suggerisce che le dinamiche personali potrebbero influenzare la percezione pubblica dei fatti.

Mentre Corona insiste su un inseguimento di aggressori personali, Lucarelli descrive un contatto diretto con De Martino che ha coinvolto le forze dell’ordine. Nessuna delle parti ha fornito prove definitive, lasciando aperta la questione su chi abbia effettivamente perseguito chi e perché.