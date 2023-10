Brutte scene a Toronto. Lorenzo Insigne è stato insultato in tribuna e ha reagito molto duramente. La moglie è intervenuta e lo ha portato via.

Insigne viene insultato a Toronto: il calciatore in tribuna con la famiglia

Acque particolarmente agitate a Toronto, con l’ennesima sconfitta della formazione canadese, battuta in casa da Cincinnati per 3-2. Dallo scorso 22 giugno sono arrivate 14 sconfitte su 15 partite giocate. Il progetto delle stelle italiane avrebbe dovuto aiutare Toronto, ma così non è stato. Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi hanno prodotto la mancata qualificazione ai playoff della scorsa stagione e l’ultimo posto di quella attuale. L’ex capitano del Napoli è stato fortemente criticato, non solo per le sue prestazioni, ma anche per più di un problema fisico che lo ha costretto a saltare diverse partite. Insigne è di nuovo fermo ed era presente in tribuna a Toronto per assistere alla partita, con moglie e figli. La sua presenza è stata occasione per qualche tifoso di insultarlo.

Insigne viene insultato a Toronto: reagisce duramente e la moglie lo porta via

Lorenzo Insigne, insultato in tribuna e accusato di essere venuto a Toronto per rubare lo stipendio, ha perso la pazienza e ha reagito insultando a sua volta, in modo molto duro. Il tutto è stato ripreso con i cellulari. A quel punto alle spalle è intervenuta la moglie Jenny, che lo ha portato via per evitare che la situazione potesse degenerare. La vicenda è stata commentata sui social network. “Ma chi si crede di essere?” hanno chiesto alcuni utenti.