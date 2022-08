Insulti a Spalletti, due anni di Daspo al tifoso della Fiorentina

Il tifoso della Fiorentina, inquadrato dalle telecamere mentre rivolgeva insulti a Luciano Spalletti, ha ricevuto due anni di Daspo

Dovrà stare lontano da ogni stadio italiano per i prossimi due anni, il tifoso della Fiorentina che si è reso protagonista di un negativo siparietto con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, durante l’ultimo turno di Serie A.

Serie A, la lite fra Spalletti e il tifoso della Fiorentina

Al termine del posticipo dell’ultima giornata di Serie A, Fiorentina-Napoli terminato con uno scialbo 0 a 0, le telcamere avevano pizzicato un faccia a faccia con toni accesi tra Spalletti e un tifoso Viola sugli spalti. Il tecnico dei partenopei, interrogato sulla vicenda nella conferenza stampa post partita, aveva spiegato di essere stato insultato per tutto il match da quello, e da qualche altro tifoso della Fiorentina. Spalletti aveva accusato le autorità di non fare nulla in questi casi, ma per questa volta, il questore interessato è intervenuto.

Fiorentina, due anni di Daspo al tifoso che ha insultato Spalletti

Maurizio Auriemma, il questore della provincia di Firenze, ha firmato questa mattina un Daspo nei confronti del tifoso che ha insultato Spalletti, e che ha provato anche a colpirlo con uno schiaffo andato a vuoto. Insieme a lui, è stato punito anche un altro tifoso Viola che aveva lanciato una bottiglietta, e un tifoso degli Azzurri entrato allo stadio con fumogeno e coltello.