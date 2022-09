Inter, Bastoni sfonda la panchina durante la partita con l’Udinese

Un pessimo pomeriggio per l'Inter che esce sconfitta dal campo dell'Udinese, con un Bastoni nervoso che sfonda la panchina al momento del cambio

Un pomeriggio molto più nero che azzurro per l’Inter di Inzaghi, che esce sconfitta per 1 a 3 dalla Dacia Arena. La squadra deve fare anche i conti con un nervosismo diffuso: esempio di oggi, la reazione di Alessandro Bastoni dopo la sostiuzione.

La soprendente Udinese sarà, almeno per qualche ora, prima in classifica.

Udinese-Inter 1 a 3, lo svolgimento del match

La partita era iniziata nel migliore dei modi per l’Inter, con Nicolò Barella che aveva aperto le marcature al 5′ del primo tempo con una meravigliosa punizione diretta, calciata direttamente all’incrocio dei pali. Pochi minuti dopo, però, l’Udinese pareggia con un autogol di Skriniar. Il primo tempo termina sul risultato di 1 a 1, ma i bianconeri ribaltano la partita nei secondi 45 minuti, con un uno-due clamoroso che fissa il risultato sul 3 a 1.

La sostituzione e la rabbia di Alessandro Bastoni

Che qualcosa non andasse si era già capito al 30esimo minuto del primo tempo, però, quando un Bastoni già ammonito viene sostituito da Inzaghi. Il difensore centrale classe ’99 non rende per nulla bene la decisione del Mister e, una volta arrivato in panchina, prende a calci il seggiolino di fronte a lui, fino a sfondarlo. Robin Gosens, seduto in quel momento di fianco a Bastoni, prova a farlo ragionare: “Fermati che ti vedono tutti!“

Qui sotto potete vedere il video dove Bastoni si sfoga contro la panchina, di fatto sfondandola con il corpo!