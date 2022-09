Dramma Insigne: la moglie Jenny perde il bambino di 6 mesi

Dramma per Lorenzo Insigne: la moglie Jenny avrebbe perso il bambino che aspettava da 6 mesi. Pioggia di messaggi per la coppia.

Lorenzo Insigne sta attraversando un momento terribile, ma questa volta il calcio non c’entra: secondo quanto riporta Corriere.it, infatti, la moglie Jenny Darone avrebbe perso il bambino che aspettava da 6 mesi.

Da qualche giorno l’ex calciatore del Napoli era scomparso dai social, non si era presentato agli allenamenti con il Toronto e anche la mancata convocazione di Roberto Mancini con la Nazionale nonostante i suoi 6 gol e 2 assist in 10 partite non è passata inosservata.

Alla luce del momento complicato, il tecnico dell’Italia, amici e compagni hanno deciso di tutelarlo, senza però mostrargli affetto e vicinanza.

Il bel gesto del portiere del Toronto

Lorenzo Insigne non ha preso parte al match giocato dal Toronto contro Atlanta ma tutta la squadra ha giocato per lui, e il portiere Quentin Westberg si è reso protagonista di un bel gesto: dopo aver parato un rigore ha esultato e mimato il numero 24, il numero di maglia del compagno italiano.

Tanti i messaggi di affetto per la coppia da parte di amici ed ex compagni, e forse grazie proprio a questo affetto l’ex giocatore del Napoli è riuscito a prendere forza e tornare ad allenarsi con la squadra.