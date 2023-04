Inter-Lazio, Sarri non ci sta: "Tavola apparecchiata per nostra sconfitta, ma vogliamo ritardare festa scudetto del Napoli"

Inter-Lazio, Sarri non ci sta: "Tavola apparecchiata per nostra sconfitta, ma...

Inter-Lazio, Sarri non ci sta: "Tavola apparecchiata per nostra sconfitta, ma...

Inter-Lazio, Sarri non ci sta: "Tavola apparecchiata per nostra sconfitta, ma...

Il tecnico della Lazio ha parlato alla vigili della sfida contro l'Inter, con l'obiettivo di ritardare la festa scudetto del Napoli, sua ex squadra

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha dichiarato di volere giocare un brutto scherzo a tutti quelli che già danno per scontata la vittoria dei nerazzurri: “Vogliamo ritardare la festa scudetto del Napoli”.

Inter-Lazio, Sarri: “Tavola apparecchiata per nostra sconfitta, ma vogliamo tardare festa a Napoli”

A Napoli è tutto pronto per la festa Scudetto della squadra partenopea, ma tutto dipenderà dall’esito della partita tra Inter e Lazio in programma alle 12.30 a San Siro: se la squadra di Sarri perderà contro il club milanese, allora basterà una vittoria ai partenopei contro la Salernitana per conquistare aritmeticamente lo Scudetto.

Occhi e orecchie sono drizzati verso Milano quindi, dove il risultato pare quasi scontato, e proprio di questa presunta sconfitta vaticinata dai bookmakers e dagli esperti del settore ha voluto parlare in conferenza stampa della vigilia Maurizio Sarri:

“Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. La tavola è stata apparecchiata per la festa, per la nostra sconfitta. Noi dobbiamo fare il massimo. Il Napoli festeggerà lo stesso, ma speriamo il più tardi possibile“.

Inter-Lazio, Sarri: “Fatto qualcosa in più rispetto alle attese”

L’ex tecnico del Napoli che cinque anni fa ha avuto concrete chance di vincere il campionato con tanto di rimpianti e sconfitte cocenti, ha poi parlato della situazione in casa biancoceleste e degli obiettivi della squadra laziale:

“Nel nostro campionato ci sono 4 squadre più forti di noi, poi ce la giochiamo. Noi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto alle attese, le altre invece qualcosa in meno. Non dobbiamo pensare alla classifica. L’Inter ha ritrovato fiducia ed entusiasmo, è forte. Poi ci sono rischi anche che riguardano noi”.