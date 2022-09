Inter, Simone Inzaghi non convinto da Dybala: il retroscena di mercato

Dybala all'Inter è stato il tormentone dell'estate di calciomercato 2022, ma la Joya alla fine si è accasata in maglia giallorossa

Che Dybala dovesse andare all’Inter nella scorsa sessione di calciomercato estivo, non è certo un segreto. Si trattava di un vero e proprio tormentone, concluso, però, con un nulla di fatto, forse anche a causa delle incertezze del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, il retroscena su Dybala: il parere di Inzaghi

A svelare questo retroscena è la ‘Gazzetta dello Sport’ che sottolinea come Paulo Dybala fosse inizialmente il preferito da Marotta per rinforzare l’attacco dell’Inter. Dopo il ritorno di Lukaku, però, le cose si sono complicate, con gli spazi nel reparto offensivo ormai completamente occupati. Per fare spazio a Dybala sarebbe quindi servita un’ulteriore cessione, per esempio quella di Correa.

L’argentino non ha mai brillato con l’Inter, ma è un pupillo di Inzaghi, che non avrebbe voluto farlo partire.

L’interessamento delle squadre inglesi per Correa e il mancato affondo a Dybala

Correa qualche richiesta, soprattutto dalla Premier League, ce l’aveva, ma l’Inter ha sempre detto di no. Inzaghi, inoltre, non era sicuro di dover rinunciare ad uno dei suoi pupilli per avere Dybala, consapevole anche delle difficoltà fisiche della Joya.

Il numero 10, poi, si è accasato alla Roma, dove si è reso protagonista di un ottimo avvio di campionato.