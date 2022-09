Juventus, parla Vlahovic dal ritiro con la Serbia: “La fiducia di Stojkovic è importante”

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha raggiunto i compagni di Nazionale in ritiro con la Serbia, pronto alle sfide con Svezia e Norvegia

Dopo un avvio da 4 gol in 8 partite in maglia bianconera, l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha raggiunto i compagni di Nazionale in ritiro con la Serbia, pronto alle sfide con Svezia e Norvegia.

Vlahovic torna in Nazionale: parole d’amore per la Serbia

Nella consueta conferenza pre-match, Dusan Vlahovic ha toccato diversi argomenti, rispondendo alle domande dei cronisti serbi. In particolare, l’attaccante juventino ha spiegato quali sono le sue emozioni nel tornare fra i convocati della Nazionale del suo Paese:

“Non vedevo l’ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall’infortunio nel miglior modo possibile. Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potevo fare per la mia nazionale in quel momento. Ora sono pronto e molto felice di essere di nuovo tra i convocati. Non vedo l’ora di giocare contro Svezia e Norvegia.”

Vlahovic in ritiro con la Serbia: “La fiducia di Stojkovic è importante”

Le domande, poi, si sono concentrate sul rapporto tra Vlahovic e il CT della Nazionale, Stojkovic, in mertio al quale il numero 9 ha assicurato: