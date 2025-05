Da sempre ne è convinto Vittorio Feltri: “Quello di Garlasco è il più grave errore giudiziario degli ultimi anni”. Il giornalista ieri è tornato ad esprimere la sua opinione sulla condanna di Alberto Stasi al programma di Piero Chiambretti “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. Feltri inoltre racconta di avere ancora oggi incontri regolari con Stasi, che attualmente lavora come contabile ed è in regime di semilibertà.

Il parere di Vittorio Feltri sul delitto di Garlasco e Stasi

“Dobbiamo ricordare una cosa molto molto semplice: quello che è stato condannato per il delitto di Garlasco (Stasi, NDR) è stato assolto in un primo processo per assenza di prove. Poi c’è stato l’appello. E anche lì assolto per assenza di prove. Ma più di quello che cosa dovevano fare? Tre giudizi dobbiamo avere in Italia? Solo da noi avvengono queste cose”, ha affermato Feltri. “Purtroppo succede una cosa in Italia: se fai un errore paghi. Qualsiasi lavoratore che sbaglia paga di tasca propria. I magistrati non pagano mai, paga lo Stato e questo mi fa schifo”, continua. “Quello di Garlasco è il più grave errore giudiziario degli ultimi anni. Ma ce n’è un altro che verrà fuori: è quello di Bossetti, che è stato condannato perché era un muratore antipatico”. Feltri è inoltre intervenuto, sempre nella giornata di ieri giovedì 22 maggio, a Radio Libertà, sostenendo che le accuse contro Alberto Stasi si sarebbero basate su deduzioni inconsistenti. “Hanno preso uno a caso”, ha detto. Come riporta Adnkronos, il fondatore di Libero ha inoltre ripetutamente criticato la mancanza di un movente solido e il fatto che non siano mai stati rinvenuti né l’arma del delitto né indizi concreti che ponessero Stasi sulla scena del crimine. Feltri punta poi il dito contro il mondo dell’informazione, accusando i giornalisti di contribuito a una narrazione che avrebbe influenzato negativamente l’opinione pubblica e forse anche il processo sul delitto di Garlasco.

Intercettazioni shock: l’attacco del il padre delle gemelle Cappa a Feltri

Nel frattempo, il settimanale Giallo ha pubblicato alcune intercettazioni attribuite a Ermanno Cappa, padre delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania. In tali conversazioni, l’uomo ha affermato di voler organizzare un incontro con alcuni deputati per “attaccare” Vittorio Feltri e individuare chi sia a fornirgli documenti favorevoli alla posizione di Alberto Stasi. Stando a quanto riferito dal settimanale, Cappa parla di contatti con membri dell’Ordine dei giornalisti e del Garante per la Privacy, sostenendo che un senatore si starebbe muovendo per contrastare la diffusione di alcune notizie.