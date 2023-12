Alice Wood, 23 anni, è accusata di aver ucciso Ryan Watson, 24 anni, fuori dalla loro casa di Rode Heath, nel Cheshire, il 6 maggio dello scorso anno.

Uccide il fidanzato dopo una festa: il movente

Quella sera la coppia si era recata ad una festa di beneficienza ad Hanley. I testimoni hanno dichiarato che la 23enne si è dimostrata molto gelosa quando ha notato il fidanzato parlare con un’altra invitata. Il viaggio di ritorno a casa è stato teatro di un’accesa discussione, con la tensione che si è palesemente inasprita. Al loro arrivo, però, quello che era nato come un classico litigio tra innamorati si è trasformato in un episodio fatale. L’accusa sostiene che in un impeto di rabbia, Alice Wood abbia brutalmente investito il compagno con la sua auto, una Ford Fiesta, non una ma per ben due volte. Il secondo urto, più letale, ha trascinato il 24enne sotto il veicolo per oltre 150 metri. Il ragazzo è deceduto per asfissia da schiacciamento, a causa delle gravi ferite riportate. Il referto dell’autopsia ha rivelato inoltre fratture, tagli e contusioni al volto e su tutto il corpo.

L’intervento dei soccorsi

Poco prima di mezzanotte, la 23enne ha bussato alla porta di una vicina, affermando: “Per favore, chiamate un’ambulanza. Credo di aver investito il mio ragazzo“. Con l’agente che l’ha presa in custodia avrebbe ammesso: “Me lo merito, sparatemi e basta“. Durante l’interrogatorio ha poi confessato di aver bevuto due bicchieri di vino bianco, due di rum e un bicchiere di champagne. Il suo tasso alcolemico era nettamente superiore al limite consentito dalla legge. La donna sarà processata presso la Chester Crown Court con l’accusa di tentato omicidio. Nonostante la sua prima confessione e le immagini che ritraggono l’incidente, la ragazza continua a negare le accuse.