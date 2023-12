Le forze dell’ordine stanno ancora effettuando tutti gli accertamenti e, dunque, la dinamica del sinistro non è ancora stata del tutto chiarita. Quello che si sa è che nella tarda serata di ieri, vicino a Piazzale Cadorna a Milano, una motocicletta e un’automobile si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 23 anni che era a bordo del mezzo a due ruote.

Moto contro auto: incidente nel centro di Milano

Non è ancora ben chiaro se uno dei due mezzi coinvolti non abbia rispettato la segnaletica orizzontale o se il 23enne abbia perso autonomamente il controllo del suo veicolo, ma nella tarda serata di ieri si è verificato un pericoloso incidente tra un’auto e una moto in centro a Milano. Erano da poco passate le ore 23 quando, all’altezza del civico 92 di via Vincenzo Monti, all’angolo con via Ippolito Nievo (vicino a Piazzale Cadorna), il veicolo a due ruote si è scontrato violentemente contro l’auto.

Moto contro auto: le condizioni di salute del 23enne

Sul posto sono immediatamente accorsi i medici del 118 che si sono occupati subito di fornire le prime cure al ragazzo di 23 anni, che era il soggetto che più aveva accusato le conseguenze del duro scontro. Il giovane è stato intubato e stabilizzato, prima di essere trasferito in ambulanza all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni di salute.