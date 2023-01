Investita da due auto mentre attraversa la strada: gravissima

Sono le 22.00 di lunedì 16 Gennaio 2023, quando il comune laziale di Guidonia Montecelio viene travolto dall’orrore.

Infatti, una donna di 56 anni viene investita rovinosamente da due automobili in via Casal Bianco, all’incrocio con via Marco Simone.

Investita da due auto, intervengono i soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, la donna viene soccorsa dai due automobilisti, che si occupano prontamente di contattare il 118 ed i carabinieri. All’arrivo dei soccorsi, la donna viene subito trasportata d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini di Roma, dove le viene assegnato il codice rosso per le gravi ferite subite.

I rilievi della polizia

Nel frattempo, sul luogo dell’incidente accorrono anche i carabinieri della stazione di polizia di Settecamini, preposti ad effettuare tutti i rilievi necessari. Secondo i testimoni oculari della tragedia, il tratto di strada sul quale la vittima è stata investita, si rivela particolarmente buio e pericoloso, specialmente a tarda sera e nelle prime ore del mattino.

Attualmente, non si hanno notizie ulteriori sulle condizioni di salute della donna vittima dell’incidente stradale, ancora ricoverata in ospedale.

Tuttavia, questa sembra versare in condizioni gravissime a causa della velocità delle vetture coinvolte e della forza di collisione tra le stesse.

Purtroppo, non è la prima volta che la città di Roma è costretta a vivere attimi di panico simili a questo, per via dell’illuminazione rada o delle condizioni dissestate delle strade.