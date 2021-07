Inviti e biglietti personalizzati: la fantasia è sempre più digitale

L’obiettivo di realtà come Planet Cards è quello di proporre soluzioni ad alto tasso di design per matrimoni, battesimi, cresime compleanni e non solo.

Siamo abituati ad andare su internet in cerca di idee, consigli e risposte. Ma soprattutto ci affidiamo a tutta una serie di realtà e piattaforme specializzate in ambiti distinti, che ci supportano nella realizzazione di attività e progetti nella routine quotidiana. Il trend del momento, quando si tratta di organizzare una festa – matrimoni, battesimi e cresime ma anche compleanni e non solo – è di ricorrere a quei portali web che consentono di progettare e personalizzare i biglietti di invito, in modo da ottenere un risultato unico e sempre originalissimo.

L’obiettivo di realtà come Planet Cards è quello di proporre in questo senso soluzioni ad alto tasso di design, offrendo un software che – in modo pratico e accessibile – consente di aggiungere opzioni e fare modifiche grafiche anche elaborate, lasciando spazio all’immaginazione e alle idee di ciascuno.

L’effetto wow e l’importanza di essere sempre originali

Più un invito sarà personalizzato, più riuscirà a colpire nel segno suscitando l’effetto wow. Nel caso di un matrimonio, per esempio, le partecipazioni riveleranno la personalità degli sposi e potranno contribuire a rendere ancor più indimenticabile la cerimonia e la festa.

Oltre all’invito, si potranno in seguito personalizzare e inviare anche i coupon di risposta e stilare il menù del pranzo o della cena (senza dimenticare l’importanza dei biglietti di ringraziamento). La scelta del formato, dello stile e anche del tipo di carta è essenziale: la libertà in questo contesto assicura un risultato mai banale e sempre originale.

Bucolico, tropicale oppure classico: il taglio che si sceglie di dare alla partecipazione di nozze consente di entrare nel mood della festa dalla porta principale. Glitter, fiori e tocchi retrò sapranno affascinare gli ospiti invitati a prendere parte all’evento. E siccome è il dettaglio che fa la differenza, si dovrà porre un’attenzione extra anche per quanto riguarda la progettazione delle buste (colori, formati ed effetti creeranno un’armonia perfetta).

I vantaggi di ricorrere ai siti per progettare inviti e biglietti

Organizzare una festa come quella che celebra un matrimonio comporta sempre un investimento molto ingente. Optare per la creazione di inviti online potrà dunque essere un modo per risparmiare qualcosa anche se questo non è ovviamente l’unico vantaggio di cui si può beneficiare. Sarà utile sottolineare come i tempi di attesa si riducano molto per quanto riguarda la consegna degli inviti creati via internet, diversamente da quanto accade scegliendo i canali ‘tradizionali’ rappresentati dalle tipografie. Qui vengono venduti articoli per matrimoni ma con una scelta piuttosto limitata oltre che scarsamente aggiornata o moderna. In più si dovrà tenere conto del fatto che per la stampa di inviti e partecipazioni in tipografia ci saranno da coprire – oltre a quelli per la stampa – costi di gestione salati.

Optando per le piattaforme digitali le cose invece cambiano radicalmente e – sempre nel nome della più alta personalizzazione – ci si potrà prendere con il partner tutto il tempo necessario a confrontare e vagliare i moltissimi modelli all’ultimo grido offerti prima di fare una scelta definitiva. Il livello di praticità, dunque, si alza molto sotto vari aspetti.