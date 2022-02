Io vorrei non vorrei ma se vuoi di Lucio Battisti: testo e significato

"Io vorrei non vorrei ma se vuoi", brano di successo di Lucio Battisti, sarà interpretato da Michele Bravi per la serata cover: testo e significato.

Paroliere raffinato, cantautore unico e di successo: Lucio Battisti ha eternato brani senza tempo, come “Io vorrei non vorrei ma se vuoi”. La canzone è stata scelta da Michele Bravi per la serata cover di Sanremo 2022. Qual è il testo e quale il significato del brano.

“Io vorrei non vorrei ma se vuoi”, il testo della canzone di Lucio Battisti

Dove vai

Quando poi resti sola

Il ricordo come sai non consola

Quando lei se ne andò per esempio

Trasformai la mia casa in un tempio

E da allora solo oggi non farnetico più

A guarirmi chi fu

Ho paura a dirti che sei tu

Ora noi siamo già più vicini

Io vorrei non vorrei ma se vuoi.

Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto.

“Io vorrei non vorrei ma se vuoi”, il significato

Lucio Battisti canta la fine di un amore che lo travolge e si mostra incapace di reagire.

Nel ritornello, però, il protagonista appare pronto a voltare pagina, desideroso di vivere nuove emozioni.