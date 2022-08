Irama pronto a lasciare l'Italia: il trasferimento avverrà nei prossimi mesi e non c'è una data per il rientro in Patria.

Con un’intervista a Il Messaggero, Irama ha rivelato di essere pronto per lasciare l’Italia. Dopo aver trionfato ad Amici di Maria De Filippi e aver partecipato al Festival di Sanremo per ben due volte, Filippo Maria Fanti è intenzionato a portare la sua musica fuori dal bel Paese. Al momento non sa ancora dove si stabilirà, ma ha sottolineato che il trasferimento avverrà nei prossimi mesi.

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

L’ex talento di Amici ha intenzione di trasferirsi in America Latina, ma non sa ancora dove. Nei prossimi mesi viaggerà, in modo da poter capire qual è la località che più fa per lui.

Irama, così come fatto da altri artisti nostrani prima di lui, vuole portare all’estero la sua musica, conoscendo nuove culture e lasciandosi anche influenzare dalle stesse. Non a caso, nei mesi scorsi, si è diretto a Miami, in modo da conoscere alcuni importanti produttori e discografici del posto. Irama ha anche ammesso che non esclude di realizzare il prossimo album interamente in spagnolo. Per il momento, l’artista non ha rivelato se la fidanzata Victoria Stella Doritou partirà con lui per l’America Latina, così come non ha annunciato quando tornerà in Italia.