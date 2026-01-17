Iran: comunicazioni ripristinate dopo settimane di blackout

L'Iran sta progressivamente ripristinando i servizi di comunicazione dopo settimane di intense proteste e tensioni sociali.

Negli ultimi giorni, l’Iran ha avviato un processo di ripristino della connettività dopo un lungo blackout delle comunicazioni, imposto in risposta a manifestazioni di protesta anti-governative. Questa decisione arriva dopo settimane di tensioni sociali e violente manifestazioni, che hanno messo a dura prova il regime attuale.

Il contesto delle proteste in Iran

Le manifestazioni sono iniziate il 28 dicembre in diverse città iraniane, inizialmente scatenate da un forte aumento dei prezzi e da una crescente crisi economica. La popolazione, esasperata da anni di difficoltà economiche, ha iniziato a scendere in piazza per chiedere cambiamenti. Le autorità hanno risposto con una severa repressione, portando a un blackout totale di internet, con l’intento di limitare la comunicazione tra i manifestanti e il mondo esterno.

Le conseguenze del blackout

Il blackout delle comunicazioni ha avuto un impatto devastante sulla vita quotidiana degli iraniani. Secondo i rapporti, molte persone si sono sentite come se fossero tornate indietro di decenni, vivendo in una realtà priva di accesso alle informazioni e ai mezzi di comunicazione moderni. I commerci e le attività economiche ne hanno risentito enormemente, aggravando ulteriormente la già precaria situazione economica del paese.

La ripresa graduale dei servizi di comunicazione

Le autorità iraniane, tramite l’agenzia di stampa semiufficiale Fars, hanno annunciato che il servizio di messaggistica SMS è stato ripristinato a livello nazionale. Questo è stato descritto come il primo passo di un piano in più fasi per restituire ai cittadini l’accesso a internet e ad altre comunicazioni. Si prevede che in una fase successiva gli utenti possano accedere a piattaforme di messaggistica locali, seguite dal ripristino della connettività internazionale.

Le dichiarazioni ufficiali

Il Ministro degli Affari Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che il ripristino delle comunicazioni avverrà in modo graduale e che il governo è determinato a mantenere la sicurezza interna. Tuttavia, non è stata fornita una tempistica chiara per il completo ritorno alla normalità.

Le tensioni continuano in Iran

Nonostante la parziale ripresa delle comunicazioni, le tensioni nel paese rimangono elevate. Le autorità iraniane hanno arrestato circa 3.000 persone in connessione con le manifestazioni, mentre i rapporti di mortalità tra manifestanti e forze di sicurezza continuano a emergere. Le stime sulla mortalità variano, ma i gruppi per i diritti umani affermano che potrebbero esserci stati migliaia di morti durante le proteste.

Il ruolo delle potenze esterne

La comunità internazionale osserva con attenzione la situazione in Iran. Leader regionali come il presidente della Cina e il ministro degli Esteri saudita hanno espresso preoccupazione per l’instabilità nella regione e hanno invitato a evitare un’escalation del conflitto. La Cina ha offerto di svolgere un ruolo costruttivo per allentare le tensioni, mentre la Turchia e l’Arabia Saudita sono in contatto con le autorità iraniane per discutere la sicurezza regionale.

L’Iran sta affrontando un momento cruciale nella sua storia recente, in cui le proteste e le tensioni interne si intrecciano con la geopolitica internazionale. La ripresa delle comunicazioni rappresenta solo il primo passo verso una possibile normalizzazione, ma la strada per la stabilità rimane irta di sfide.