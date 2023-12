Iran, pena di morte ad una spia di Israele: è stata giustiziata

Nel duro carcere di Zahedan, in Iran, è stata comminata una pena di morte. Il condannato, di cui non si conoscono le generalità, è stato giustiziato con l’accusa di essere una spia di Israele.

Iran, pena di morte ad una spia di Israele: cosa è successo

“La pena di morte è stata comminata nel carcere di Zahedan, capoluogo della provincia del Sistan-Baluchestan contro la spia del regime sionista” – spiega Mizan Online, che, però, non ha rivelato l’identità dell’uomo giustiziato. La spia, secondo quanto appreso sarebbe stata accusata di coperazione di intelligence e spionaggio a beneficio di Israele, di raccolta di informazioni riservate e di quella che è stata definita: “Propaganda a beneficio di gruppi e organizzazioni contrarie alla Repubblica islamica dell’Iran”.

Iran, pena di morte ad una spia di Israele: il precedente

Ma non è certo questo il primo caso di questo tipo di cui si viene a conoscenza. Nel 2022, infatti, sempre in Iran altre quattro persone erano già state giustiziate con motivazioni molto simili a quella fornita oggi. I quattro, all’epoca, erano stato uccisi per aver “Cooperato con Israele” in una zona, quella al confine con Pakistan e Afghanistan che da anni è teatro di violenti scontri tra gruppi armati e forze dell’ordine.