Irlanda del Nord, bambina di 4 anni scompare all’uscita del parco giochi: si cerca Scarlett Duddy

Una bambina di 4 anni è scomparsa all’uscita del parco giochi. Il fatto è accaduto in Irlanda del Nord, dove tutti stanno cercando Scarlett Duddy. Una scomparsa che ha terrorizzato l’intero Paese. Chiunque abbia informazioni può farsi avanti immediatamente.

Bambina scomparsa dal parco giochi: si cerca Scarlett Duddy

La piccola Scarlett Duddy ha solo 4 anni e vive in Irlanda del Nord. La piccola è scomparsa improvvisamente all’uscita del parco giochi. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti il prima possibile. Al momento le ricerche sono in corso in tutto il Paese. La bimba, che ha solo 4 anni, è stata vista per l’ultima volta nella giornata di ieri, 28 giugno, a mezzogiorno, davanti all’uscita di un parco giochi per bambini nell’area di Spirgtown Road a Derry.

La piccola si trovava al parco, ma in pochi istanti è sparita completamente. Le ricerche continuano senza sosta, nella speranza di trovarla al più presto.

Bambina scomparsa dal parco giochi: l’appello della polizia

La polizia di Derry ha lanciato un appello molto importante a tutta la popolazione, per ricevere un aiuto nelle ricerche della piccola Scarlett. La bambina, come spiegato dalla polizia, ha i capelli castano chiari e legati con un fiocco rosa.

Ha gli occhi color nocciola e le mancano due denti anteriori. Quando è scomparsa indossava un paio di leggins, una gonna e una maglietta color pesca. “Siamo ansiosi di sapere che Scarlett è al sicuro e sta bene. Riteniamo che potrebbe essere in compagnia di un parente e in Irlanda” ha dichiarato l’ispettore Swanson. Sono ore di grande apprensione per la scomparsa della piccola. Si spera al più presto di ricevere buone notizie. L’appello è rivolto a tutti e coloro che hanno informazioni sono invitati dalla polizia a parlare subito.

Bambina scomparsa dal parco giochi: l’invito ad eventuali testimoni

La polizia ha voluto lanciare questo appello nella speranza che ci possano essere dei testimoni che sanno qualcosa in più su quello che è accaduto al momento della scomparsa della bambina. Hanno voluto precisare diverse volte che “indossava leggins color pesca, una gonna color pesca, una t-shirt color pesca e un maglione blu scuro con un cuore di paillettes argentate“. “Se qualche cittadino ha informazioni su Scarlett, lo esorto a contattare immediatamente la polizia” è stato chiesto.