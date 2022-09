Isabel Totti, primo giorno di scuola: Ilary è con lei, ma Francesco non c'è

Per Isabel Totti, terza di figlia di Ilary Blasi e Francesco, è tempo di iniziare la scuola: la bimba inizia le elementari. La mamma, come vuole la tradizione, l’ha accompagnata mano nella mano, ma i fan hanno immediatamente notato l’assenza del Capitano.

Isabel Totti, primo giorno di scuola: Ilary è con lei

La terzogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, la piccola Isabel, ha iniziato la scuola elementare. La bimba, vestita di tutto punto e con uno zainetto all’ultima moda, è apparsa sui social della madre. Stupenda e biondissima, sembra felice di iniziare questa nuova e lunga avventura. A condividere alcune immagini di questo giorno importante è stata la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Isabel felice con la mamma: dov’è Totti?

Nelle foto condivise da Ilary su Instagram, Isabel appare sorridente come non mai.

Mano nella mano con la madre, che non la abbandona neanche quando si mette in fila con gli altri bimbi per entrare a scuola, la bambina è pronta per affrontare ogni cosa. I fan, però, hanno immediatamente notato un dettaglio: Francesco Totti non c’è.

I fan bocciano Francesco Totti

Solitamente, il primo giorno di prima elementare vede la presenza di entrambi i genitori. Certo, non sempre è così, spesso i papà o le mamme sono a lavoro e non possono prendere permessi, ma quasi sempre anche i datori fanno uno strappo alle regole.

Eppure, Isabel Totti è stata accompagnata a scuola solo da mamma Ilary. Molto probabilmente, il Capitano non aveva nessun impegno improrogabile, ma ha fatto questa scelta per evitare ulteriori tensioni con l’ex moglie. I fan, neanche a dirlo, l’hanno attaccato in massa, bocciando il suo comportamento.