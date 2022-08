Francesco Totti, la confessione: “Se Ilary avesse fatto di più non mi sarei allontanato”

Francesco Totti si sarebbe confidato con un amico in merito ai motivi che lo avrebbero spinto a separarsi da Ilary Blasi.

Francesco Totti avrebbe confessato ad un suo intimo amico alcuni retroscena sulla sua rottura da Ilary Blasi.

Francesco Totti: la confessione

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti i presunti motivi che avrebbero condotto Ilary Blasi e Francesco Totti a dirsi addio dopo 20 anni insieme.

Secondo indiscrezioni il calciatore si sarebbe confidato con un amico a proposito del suo allontanamento dalla moglie. “Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, avrebbe detto l’ex campione, e ancora: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli”.

Secondo i rumor in circolazione proprio in questi giorni l’ex calciatore e la conduttrice avranno un faccia a faccia con i loro legali per stabilire come dividere il loro impero economico.

Entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, ma si vocifera anche che Ilary andrà presto in tv per confessare alcuni inediti retroscena.

Le vacanze da single

Ilary Blasi ha trascorso le vacanze in Tanzania, sulle Dolomiti e in Croazia, mentre Francesco Totti è rimasto per qualche settimana a Sabaudia (dove, secondo indiscrezioni, si sarebbe incontrato in gran segreto con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi). I tre figli della coppia hanno trascorso parte delle vacanze con l’uno e con l’altra e in tanti sono in attesa di sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi sulla vicenda.