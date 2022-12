Isabella Ricci contro Gemma Galgani: "Le consiglio i siti d'incontri"

Isabella Ricci contro Gemma Galgani: l'ex dama lancia una frecciatina che la protagonista di Uomini e Donne non accoglierà in silenzio.

Isabella Ricci è tornata a parlare di Gemma Galgani e della sua avventura decennale a Uomini e Donne.

L’ex dama, oggi felicemente sposata con un ex cavaliere, consiglia alla rivale di rivolgersi ad un sito d’incontri per trovare un uomo.

Isabella Ricci contro Gemma Galgani

Intervistata dal settimanale Nuovo, Isabella Ricci ha parlato di Uomini e Donne e dei suoi maggiori protagonisti. L’ex dama, felicemente sposata con l’ex cavaliere Fabio, si è concentrata soprattutto sulla nemica Gemma Galgani. A suo dire, l’ultra settantenna torinese non riesce a trovare l’amore perché è più interessata alla tv che ai veri sentimenti.

“Se non lo trova è perché non ha occhi per vederlo“, ha tuonato Isabella.

Isabella Ricci: il consiglio a Gemma Galgani

La Ricci ha sottolineato che Gemma potrebbe anche non trovare un uomo “perché non lo vuole davvero incontrare“. In sostanza, Isabella è della stessa opinione di Tina Cipollari e Gianni Sperti: la Galgani non è a Uomini e Donne per l’amore, ma solo per la visibilità. Per questo, si sente di darle un consiglio per ingannare l’attesa del viaggio che da Torino la porta a Roma per le registrazioni:

“Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa tra Torino e Roma”.

Isabella Ricci: il pensiero su Ida e Riccardo

Non solo su Gemma Galgani, Isabella ha espresso il suo pensiero anche su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A suo dire, la loro storia va ancora in scena solo per gli ascolti, ma i telespettatori sono stanchi. Ha dichiarato: