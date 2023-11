Nelle scorse ore, aveva fatto il giro del mondo la notizia del poderoso sciame sismico che si era abbattuto sull’Islanda. Migliaia di piccole scosse di terremoto avevano colpito l’isola in poche ore. La preoccupazione più grande, più che il tremore della terra, rimane quello legato al rischio di un’eruzione vulcanica.

Islanda, evacuata Grindavik: cosa è successo

La Protezione civile islandese ha ordinato questa mattina l’evacuazione totale di Grindavik, una cittadina di 3.500 abitanti che si trova a circa 60 chilometri dall’importantissimo centro di Reykjavik. Il rischio è quello di un’eruzione vulcanica, un’eventualità sempre più concreta in queste ore considerato lo sciame sismico che si è appena abbattuto sull’isola sita all’estremo nord dell’Europa. In caso di eruzione, secondo gli ultimi aggiornamenti del meteo forniti dagli esperti, non è più da escludere la possibilità che la piccola cittadina possa essere investita dalla lava: ecco perché la Protezione civile ha avviato le procedure per l’evacuazione.

Islanda, evacuata Grindavik: i terremoti

Come sappiamo, l’Islanda è un Paese molto attivo dal punto di vista sismico, ma negli ultimi mesi la terra ha tremato con una frequenza quasi mai registrata in passato. Le autorità, infatti, sono state spinte a dichiarare lo stato d’emergenza. Solo intorno alle ore 23 di ieri sera, ben 12 scosse di terremoto sono state registrate nell’area vicino a Grindavik.